سلسلة هواتف Huawei P40 Series تتلقى تحديث جديد يجلب ميزات جديدة للكاميرات الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - يجري حاليًا إصدار تحديث جديد لكل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro في أوروبا، مما يضيف ميزات جديدة إلى الكاميرا الأمامية. هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 832 ميغابايت ويحمل البنية رقم 10.1.0.147، ويجلب معه أوضاع جديدة تشمل Smart Eye Tracking و Super Night Portrait و Low Light Selfie.

وبالنسبة لميزة Smart Eye Tracking، فهي كما يوحي إسمها تركز على عيون الشخص وتحافظ على التركيز على وجوههم حتى أثناء الحركة. ومن ناحية أخرى، تسمح لك ميزة Super Night Portrait بإلتقاط صور جميلة مطموسة الخلفية حتى في البيئات المنخفضة الإضاءة. وعلاوة على ذلك، فهناك وضع جديد لتسجيل الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو 2020.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.