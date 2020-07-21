الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يسطع في صورة رسمية مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، أكدت لنا شركة سامسونج أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن خمس منتجات جديدة في حدث Samsung Unpacked المقبل المقرر عقده يوم 5 أغسطس. الآن، بفضل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، فقد حصلنا على فرصة إلقاء نظرة على الهاتف Galaxy Note 20 Ultra في صورة ملتقطة بزاوية 360 درجة مما أتاح لنا فرصة إلقاء نظرة على تصميم هذا الهاتف من الأمام والخلف، وباللون النحاسي.

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كما تلاحظون، الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيضم بدوره ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة المنحنية الطرفين، وثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية يتواجد بجانبها الفلاش LED وما يبدو بأنه ليزر التركيز التلقائي وبعض المستشعرات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فهذه الصورة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيضم زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن.

وبغض النظر عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج كذلك في حدث 5 أغسطس بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 2 و Galaxy Tab S7 Series إضافة إلى Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم 5 أغسطس، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.