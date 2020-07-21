شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Coinbase توقف مؤقتا معاملات بيتكوين بربع مليون دولار بعد اختراق تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن منصة Coinbase، هي بورصة مشهورة للعملة المشفرة، حيث يقوم الناس بشراء العملات الرقمية وتداولها، والتي منعت حوالي 1،100 شخص من إرسال ما قيمته 280،000 دولارًا من البيتكوين إلى الحسابات الاحتيالية.

اخترق المحتالون 130 حسابًا لشخصيات عامة مثل إيلون ماسك وبراك أوباما وبل جيتس، وذلك الأسبوع الماضى في محاولة لطلب بيتكوين من العديد من متابعي الشخصيات، وعرضت عملية الاحتيال إرجاع 2000 دولار لكل 1000 دولار تم إرسالها إلى عنوان بيتكوين مرتبط.

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في حين أن Coinbase بدأت في تعليق الحسابات في غضون دقائق من وقت نشر التغريدات المخادعة على تويتر، أرسل حوالي 14 مستخدمًا 3000 دولار في بيتكوين قبل أن تتمكن الشركة من اتخاذ إجراءات وفقًا للشركة.

أفادت مجلة فوربس، أن بورصات العملات الرقمية الأخرى التي تعرضت لعملية الاحتيال كانت قادرة على حظر محفظة المتسللين، مما جعل المحتالين غير قادرين على قبول الأموال.

سلطت عمليات الاختراق الشكوك على أمن تويتر في عام، حيث تخضع الشركة للتدقيق لقدرتها على منع التضليل والتدخل الانتخابي في السباق الرئاسي الأمريكي المقبل في نوفمبر، خاصة أنه من بين الحسابات التي تم اختراقها الحساب الرسمي لجو بايدن المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض.