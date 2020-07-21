شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من "جوكر" خبيث يكمن فى تطبيقات متجر أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر على برامج خبيثة غزيرة تسمى "Joker" طريقها إلى متجر تطبيقات جوجل، واختبأت فى برامج ذات مظهر شرعى مع إشراك الضحايا غير المرتابين فى خدمات متميزة دون موافقتهم، وكشفت الأبحاث، التى أجرتها خدمة "تشيك بوينت" (Check Point) لاستخبارات التهديدات السيبرانية، عن ظهور نسخة جديدة من فيروس "جوكر"، مختبئة فى تطبيقات تبدو مشروعة مع تنزيل المزيد من البرامج الخبيثة على أجهزة الضحايا.

وعند تنزيل "جوكر"، يشترك المستخدمون فى خدمات متميزة، دون علمهم، مع حذف سجلات الشراء لتغطية مسارات عملية الاحتيال، ومنذ حدوث الاكتشاف، أزالت جوجل 11 تطبيقا ضارا من متجر "بلاي"،

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وتنصح Check Point أنه إذا كنت تعتقد أنك ضحية لفيروس "جوكر"، فيجب عليك ببساطة إلغاء تثبيت التطبيق المعنى والتحقق من فواتير الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان الخاصة بك، بحثا عن أى مدفوعات غير مصرح بها. ولمنع الهجمات المستقبلية، يمكن للمستخدمين ببساطة تنزيل أحد أشكال برامج مكافحة الفيروسات المحمولة، حسب روسيا اليوم.

ونظرا لطبيعة الفيروس المؤذية، فإن التغيير البسيط فى طريقة عمله يسمح له بالاستمرار، من خلال إجراء تغييرات طفيفة على رمزه، ما يمكّنه من تجاوز دفاعات "جوجل بلاي" وتجنب اكتشافه. وبشكل أساسى، الوظيفة الأساسية لـ "جوكر" ثابتة، مع تغيّر المنهجية فقط.

وفى فبراير الماضى، أصاب "جوكر" أكثر من 300 ألف جهاز بعد شهر واحد فقط من إزالة جوجل لنحو 1700 تطبيق خبيث من متجر "بلاي".