شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق أول قمر صناعى عسكرى لكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال جون إنسبركر، مهندس التكامل الرئيسي فىSpaceX ، خلال تعليق مباشر: "لقد كان يومًا رائعًا"، مضيفا "لقد استغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى هنا، ولكنه يستحق ذلك، بمهمة ناجحة تمامًا اليوم."
كان من المقرر أن يتم إطلاق المهمة في 14 يوليو، ولكن تم تأجيلها من جانب SpaceX لإتاحة الوقت لإجراء عمليات فحص صاروخية إضافية.
كان يوم مشمس جميل في فلوريدا حيث صعد الصاروخ إلى سماء زرقاء، وبعد الإقلاع، انطلقت الأصوات من محركات المرحلة الأولى من فالكون 9، وأطلقت إنذارات المركبة في موقع العرض، وكان بوسع المتفرجين سماع دوي المحرك حتى بعد صعود الصاروخ إلى السحب.
كان الجيش الكوري الجنوبي يعتمد في السابق على كل من الأقمار الصناعية الدولية والمدنية في اتصالاته، ولكن ستعتمد الشركة الآن على Anasis-II، وهو قمر صناعي كان يُعرف سابقًا باسم KMilSatCom1، تم شراؤه من خلال صفقة توسطت فيها شركة لوكهيد مارتن، وكلفت شركة إيرباص بتطوير القمر الصناعي.
وقال ساي كيو نام، رئيس وكالة تطوير الدفاع الكورية الجنوبية: "سيلعب Anasis-II دورًا حاسمًا في الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية، وآمل أن تتمكن جمهورية كوريا من تطوير ليس فقط قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن أيضًا في جهودها في مجال البحث والتطوير الفضائي من خلال هذا القمر الجديد".
وأضاف، أن الإطلاق يتزامن مع الذكرى الخمسين للوكالة، لكن المسؤولين الكوريين الجنوبيين لم يتمكنوا من الحضور بسبب جائحة فيروس كورونا.
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