شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه نظام "ويندوز 10x" من مايكروسوفت بعد الكشف عن وصوله في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن يصل نظام التشغيل Windows 10x بحلول عام 2021 وذلك وفقا لأحدث التقارير الأخيرة، حيث يعد نظام التشغيل Windows 10X واحد من أحدث أنظمة التشغيل التى تطرحها مايكروسوفت للمستخدمين.

Windows 10X

هو نظام تشغيل خاص بالأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، حيث كشفت عنه مايكروسوفت خلال حدث Surface event فى أكتوبر 2019، وقد تم في البداية تسميته بـ "new Windows 10 expression" المُحسّن لتكييف تطبيقاتهم مع استخدام شاشتين متصلتين، وتدعو مايكروسوفت بالفعل المطورين للعمل على هذا النظام الأساسي الجديد.

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تصميم Windows 10X

لا يحتوي Windows 10X على قائمة ابدأ الكلاسيكية لنظام التشغيل الويندوز 10، بل على قائمة يمكنك من خلالها تثبيت التطبيقات، والتي تشبه إلى حد كبير التي تم تسريبها مسبقا و التي تم إطلاق عليها Windows Lite، وقد تم تحسين هذا الإصدار من الويندوز لهذا الجهاز، ويمكنه التعرف عليه عندما تتصل لوحة مفاتيح خارجية بإحدى الشاشات وتفتح تلقائيًا قسمًا إضافيًا يمكن أن يعمل بمثابة لوحة اللمس تم تسميته بـ"wonderbar" ، على غرار شريط اللمس من MacBook ، ولكن مع مساحة أكبر .

هل Windows 10X تحديث أم إصدار جديد

أوضحت مايكروسوفت أن ويندوز 10 اكس مصمم لأجهزة الكمبيوتر بشاشتين، وأنه لن يتوفر كتحديث أو ترقية لنظام التشغيل ويندوز 10 على الأجهزة الحالية، وقالت الشركة الأمريكية أنها تتعاون الآن مع العديد من المطورين لدعم تطبيقاتهم التجارب الجديدة التي يوفرها النظام الجديد.