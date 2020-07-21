تحذير لمستخدمي هواتف “آبل” شركة “آيفون” تتعرض لأخطر عملية اختراق على الإطلاق

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ويواجه مستخدمو هواتف “آيفون” التابعة لشركة “آبل” الأميركية موجة جديدة من أعمال الاحتيال والقرصنة، لكنها ربما تكون الأخطر على الإطلاق هذه المرة، حيث قد تؤدي إلى اختراق كافة البيانات والحسابات الشخصية للضحية، ومن ثم تجعل كافة معلوماته وبياناته عرضة للسرقة.

وبحسب المعلومات التي انفردت بنشرها جريدة “الصن” البريطانية، فإن “عملية الاحتيال الجديدة والخطيرة تستخدم أسلوب الخداع المقنع الذي يتوجب تجنبه بأي ثمن، لأنها تتيح للقراصنة اختراق مختلف حسابات الضحية على الإنترنت”.

وتشير الصحيفة إلى أن “الأسوأ من ذلك، أنه من الصعب اكتشاف عملية الاحتيال بسبب كونها متقنة ومقنعة وغير مباشرة”.

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وفي التفاصيل، فإن عملية الاحتيال والخداع والقرصنة تتم من خلال إرسال رسالة نصية إلى الضحية تظهر على أنها قادمة من شركة “أبل”، أما مضمون الرسالة فيقول إن “الحساب الخاص بك لدى شركة أبل تم تعليقه، لإعادة تفعيل حسابك يتوجب التحقق من معلوماتك”.

وتتضمن الرسالة النصية القصيرة رابطاً الكترونياً يبدو أنه قادم من موقع شركة أبل (www.apple.com)، ولكنه في الواقع يوجه المستخدمين إلى موقع احتيال في روسيا.

والخطير أيضاً في الأمر أنه بعد الدخول إلى الرابط المزور فإن الشاشة التي تظهر أمام المستخدم متطابقة تماماً مع موقع “أبل” الأصلي، وهو ما يعني أنه من الممكن لكثير من المستخدمين أن تنطلي عليهم الخدعة.