تكنولوجيا: HONOR تعلن عن إطلاق جهاز HONOR Router 3 بتقنية Wi-Fi 6 Plus للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR عن إطلاق جهاز راوتر HONOR Router 3 للطلب المسبق في الأسواق العالمية بسعر 80 يورو أو 91 دولار، على أن يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6 Plus عبر رقاقة Kirin W650.

يتوفر جهاز HONOR Router 3 للحجز المسبق الآن في كلاً من أسواق إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وأيضاً هولندا وفرنسا بسعر 80 يورو أو 91 دولار تقريباً، كما يأتي في سوق المملكة المتحدة بسعر 101 دولار أو 80 جنيه إسترليني، وتقدم HONOR عروض مجانية في أسواق محددة حيث يقدم جهاز الرواتر مع سوارة HONOR Band 5، أو سماعة HONOR Sport.

أيضاً ينطلق جهاز HONOR Router 3 للبيع في الأسواق بدءاً من 31 من شهر يوليو، كما يأتي جهاز HONOR Router 3 برقاقة Kirin W650 Wi-Fi 6 Plus، مع معالج Gigahome ثنائي الأنوية بسرعة 1.2 GHz، ويتميز بذاكرة عشوائية 128 ميجا بايت، وذاكرة فلاشية.

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كما يتميز جهاز HONOR Router 3 بعدد 4 من الهوائيات الخارجية 5dBi، والتي تدعم سرعة إرسال 2976 ميجابت في الثانية كحد أقصى، أو 2402 ميجابت في الثانية مع تردد 5GHz، و574 ميجابت في الثانية مع تردد 2.4GHz.

ويضم الجهاز منافذ 4 10/100/1000M Ethernet، مع WAN/LAN، ويدعم 2 في 2 MU-MIMO، ومعايير 802.11ax / ac / n / a، و 802.11ax / n / b / g، كما يأتي بتقنية OFDMA لدعم إتصال الراوتر بمجموعة من الأجهزة، ويمكن ضبط جهاز الراوتر عبر تطبيق Smart Life.

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