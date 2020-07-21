تكنولوجيا: وان بلس تكشف النقاب عن سماعة OnePlus Buds بتقنية Dolby Atmos وسعر 80 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت وان بلس اليوم أول إصدار من السماعات اللاسلكية بشكل كامل OnePlus Buds، والتي تأتي بمحرك ديناميكي 13.4مم، وتقنية Dolby Atmos، مع سعر 80 دولار.
كشفت وان بلس في حدث الشركة الذي أقيم اليوم عن هاتفها المتوسط OnePlus Nord، كما قدمت الشركة سماعة OnePlus Buds اللاسلكية، التي تدعم Bass، مع تقنية Dolby Atmos لدعم صوتيات واضحة ونقية مع عمق أكبر في bass ونغمات أقوى.
تضم سماعة OnePlus Buds اللاسلكية ثلاثة من الميكروفونات النشطة لدعم خفض الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية، كما تأتي السماعة بميزة الإقتران والإستجابة السريعة لتتصل السماعة بشكل سريع بالهواتف الذكية بشكل عام، وهواتف وان بلس بشكل خاص، كما تدعم السماعة التبديل السريع بين الميكروفون وسماعة الأذن.
وتتميز سماعة OnePlus Buds بتصميم داخل الأذن كما تدعم معايير IPX4 في مقاومة رذاذ الماء، كما تدعم السماعة تقنية Warp Charge للشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة في الحافظة لمدة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى 10 ساعات، كما تدعم السماعة والحافظة عمر شحن يصل إلى 30 ساعة من التشغيل.
سماعة OnePlus Buds تدعم تقنية البلوتوث 5.0، والتحكم في تغيير المسارات في السماعة عن طريق اللمس، مع مساعد رقمي، كما تتميز السماعة بقياسات 18.81 في 16.13 في 37.89مم، بينما تتميز حافظة الشحن بقياسات 52.21 في 59.62 في 24.4مم.
أيضاً تتميز السماعة بوزن 4.7 جرام، كما تأتي حافظة الشحن بوزن 37 جرام، ويدعم السماعة بطارية بقدرة 35 mAh، بينما تأتي حافظة الشحن بقدرة بطارية 420 mAh.
وتتوفر سماعة OnePlus Buds اللاسلكية بكلاً من ألوان الأزرق، الأبيض، والرمادي، حيث تنطلق على موقع Amazon.in، أو عبر OnePlus.in، كما تتوفر في بعض منافذ البيع على شبكة الإنترنت بدءاً من 4 من أغسطس بسعر 80 دولار.
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