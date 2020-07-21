تكنولوجيا: وان بلس تعلن رسمياً عن هاتف OnePlus Nord بشاشة Fluid AMOLED بمعدل 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس الآن عن هاتفها المتوسط OnePlus Nord الذي يأتي بشاشة Fluid AMOLED تدعم معدل تحديث 90Hz، ورقاقة معالج Snapdragon 765G.

يتميز هاتف OnePlus Nord بشاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش، والتي تدعم جودة عرض Full HD بلس أو 1080 في 2400 بيكسل، مع كثافة عرض 408 بيكسل لكل إنش، وأبعاد 20:9.



ويضم هاتف OnePlus Nord رقاقة معالج Snapdragon 765G بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 620، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في UFS 2.1، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق هاتف OnePlus Nord بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة OxygenOS 10.5، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويضم هاتف OnePlus Nord كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مميزة بمستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.75 ويدعم OIS والتثبيت EIS Hybrid، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة مع فتحة عدسات f/2.25، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro بفتحة عدسات f/2.4.

وتدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، ودعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

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هاتف OnePlus Nord يتميز بقياسات 158.3 في 73.3 في 8.2مم، ووزن 184 جرام، كما يضم منفذ USB C للشحن، مع مكبرات صوتية Super linear، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 6 802.11 ac، والبلوتوث 5.1.

وتدعم الهاتف بطارية بقدرة 4115 mAh، مع تقنية الشحن السريع Warp Charge 30T، كما يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والرمادي، على أن يأتي الهاتف بسعر 400 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت عبر موقع الشركة الرسمي في 4 من أغسطس.

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