تسريب الملحقات الرسمية التي ستصل مع الهاتف Asus ROG Phone 3 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Asus يوم غد الأربعاء بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus ROG Phone 3، وكما هو الحال مع الطرازات السابقة من نفس الهاتف، فالهاتف Asus ROG Phone 3 الجديد سيصل مع ملحقات جديدة والتي تهدف إلى تعزيز تجربة اللعب على الهاتف أكثر مما هي عليه الآن.

الملحقات التي ستقوم شركة Asus بإطلاقها مع الهاتف Asus ROG Phone 3 شقت طريقها الآن إلى الويب قبيل الإعلان الرسمي، وهي تشمل وحدة التحكم Kunai Case التي تعمل على تحويل الهاتف Asus ROG Phone 3 إلى جهاز ألعاب محمول مثل Nintendo Switch من خلال أيادي التحكم القابلة للفصل. وبغض النظر عن Kunai Case، فهناك ملحق أخر عبارة عن غطاء واقي يُدعى Lightning Armor Case، وملحق آخر يُدعى TwinView Dock يقوم بإضافة شاشة ثانية إلى الهاتف تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وبالنسبة للمحلق الرابع والأخير، فهو عبارة عن مروحة للتبريد تُدعى AeroActive Cooler تعمل على خفض درجة حرارة الهاتف أثناء جلسات اللعب الطويلة.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA في الفترة الماضية أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10، ومع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

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وإلى جانب بذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيضم شاشة بحجم 6.59 إنش، وبطارية بسعة 5800mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وبالعودة إلى الشاشة، فنحن نتوقع أن تكون من نوع OLED وأن تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، على الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد ذلك.

يُتوقع كذلك أن يدعم الهاتف Asus ROG Phone 3 الشحن السريع بقوة 30W، وأن يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يضم هذا الهاتف كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

قبل سدل الستار على فقرة المواصفات، نود أن نشير إلى أنه تم أيضًا رصد الهاتف Asus ROG Phone 3 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu يحقق نتيجة عالية جدًا، ويضم مواصفات تقنية أقوى تشمل 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وبالتالي، هذا يعني أن Asus ROG Phone 3 سيأتي مع خيارات متعددة على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.