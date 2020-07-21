OnePlus تُزيح الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds، وتُكلف 80$

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف OnePlus Nord، فقد قامت شركة OnePlus كذلك للتو بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية OnePlus Buds والتي تُعتبر أول سماعات لاسلكية حقيقية من شركة OnePlus مع العلم بأنها ستصدر يوم 27 يوليو مقابل 80 دولار أمريكي وستكون متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأسود والأبيض.

سماعات OnePlus Buds الجديدة من شركة OnePlus تدعم تكنولوجيا الشحن السريع Warp Charge والتي توفر 10 ساعات من الإستخدام مقابل 10 دقائق فقط من الشحن. أما بخصوص سماعات الأذن نفسها، فهي توفر 100 دقيقة من الإستخدام مقابل 10 دقائق من الشحن فقط. في المجموع، السماعات وبطارية 430mAh في علبة الشحن توفر ما يصل إلى 30 ساعة من الإستخدام. وعلى سبيل المقارنة، فسماعات AirPods Pro من آبل توفر 24 ساعة فقط من الإستخدام.

سماعات OnePlus Bud تضم مكبرات للصوت بحجم 13.4mm مع خيارات على مستوى الصوت تشمل Bass Boost و Dolby Atmos. ووفقا لشركة OnePlus، فقد تم تصميم سماعات OnePlus Buds لتكون مقاومة للقطرات المائية والعرق مما يجعلها مثالية للرياضيين. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذه السماعات تدعم كذلك الإقتران السريع Fast Pair، وتوفر إمكانية تخصيص إيماءات النقر المزدوج والضغط المطول.