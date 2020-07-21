Realme تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme C15، وتؤكد قدومه مع بطارية 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإطلاق الهاتف Realme C11 قبل بضعة أسابيع، بدأت شركة Realme فعلاً بالعمل على العضو المقبل في سلسلة هواتف Realme C Series. في الواقع، لقد كشفت لنا الشركة الصينية اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme C15 في اليوم 28 من شهر يوليو الجاري بإندونيسيا، والصورة التشويقية أدناه تكشف لنا بعض ما يمكننا توقعه.

الصورة التشويقية تكشف لنا أن الهاتف Realme C15 القادم سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير من أجل الكاميرا الأمامية في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وسيضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة التشويقية تكشف لنا كذلك قدوم الهاتف Realme C15 مع بطارية ضخمة بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Realme C15، فقد أوضحت الشائعات أنها ستشمل معالج من شركة MediaTek، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB على أقل تقدير. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme C15 في الأسبوع المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.