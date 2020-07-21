رئيس سامسونج يحدد الأولويات ويؤكد قدوم خمس منتجات جديدة إلى حدث Samsung Unpacked المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت الأشهر القليلة الماضية غير عادية، والآن رئيس قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج، السيد Tae-moon Roh قرر الحديث عن رؤيته لعصر ” Next Normal ” القادم والذي ستكون فيه تكنولوجيا الهواتف الذكية في المحور. في المستقبل، ستركز شركة سامسونج على ثلاثة أولويات رئيسية، وهي : الإبتكارات ذات المعنى، والتعاون المفتوح، والرشاقة الإدارية.

كما قامت شركة سامسونج بإصلاح إستثماراتها في مجال البحث والتطوير وستواصل تركيزها على أجهزة 5G، لمساعدة عمال الخطوط الأمامية وتوفير أحدث الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع الشركة إلى تعزيز شراكاتها الرئيسية وستواصل جهودها في تحسين كفاءة التشغيل بالإضافة إلى تبسيط تجربتها للأجهزة المتصلة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت لنا التدوينة المنشورة أنه سيتم الإعلان عن خمسة أجهزة جديدة في حدث Samsung Unpacked المقبل. هناك تلميحات إلى أنه سيتم الإعلان سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live، والساعة الذكية Galaxy Watch 3. ومن المتوقع أن تكون الأجهزة المتبقية هي سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series والهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2 والأجهزة اللوحية Galaxy Tab S7 Series.