Nubia تختار 28 يوليو لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5s

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بالتشويق لهاتف الألعاب القادم الخاص بها Nubia Red Magic 5s منذ الأسبوع الماضي، والأن قررت الشركة الصينية أخيرًا الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف، والذي حددته في 28 يوليو.

ولحد الآن، نحن نعلم أن الهاتف Nubia Red Magic 5s سيأتي مع المعالج +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع الذاكرة الداخلية السريعة UFS 3.1. وعلاوة على ذلك، فقد علمنا في الأونة الأخيرة كذلك أن الهاتف Nubia Red Magic 5S سيصل مع نظام تبريد سيحتوي على طبقة تبريد فضية لأن الفضة توفر موصلية حرارية فائقة مما يؤدي إلى توفير خصائص تبريد فائقة. سيتعين علينا الإنتظار ونرى كيف سيعمل الهاتف بالفعل ولكننا لا نتوقع تحسنًا كبيرًا جدًا على مستوى نظام التبريد لمجرد إستخدام الفضة.

بخلاف ذلك، ما زلنا نفتقر إلى المواصفات والميزات الرئيسية للهاتف Nubia Red Magic 5S، ولكن وفقا للشائعات، من المتوقع أن يحمل معظم العناصر الموجودة في الهاتف Nubia Red Magic 5G. وتشمل هذه العناصر شاشة 144Hz، وما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومروحة التبريد المدمجة داخل الجهاز.