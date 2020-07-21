شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn يستغنى عن 6 ٪ من القوى العاملة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التواصل LinkedIn أنه سيتم إلغاء حوالى 960 وظيفة، أو 6 ٪ من القوى العاملة العالمية، حيث أن جائحة فيروس كورونا لها تأثير مستدام على الطلب على منتجات التوظيف، حيث تساعد LinkedIn ومقرها كاليفورنيا أصحاب العمل على تقييم مدى ملاءمة المرشح لوظيفة ما ويستخدم الموظفون المنصة للعثور على الوظائف الجديدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيتم قطع الوظائف عبر أقسام المبيعات والتوظيف للمجموعة عالميًا، وقد أعلن الرئيس عن الخطة فى رسالة نشرت على موقع LinkedIn على الإنترنت، وقال الرئيس التنفيذى ريان روسلانسكى إن الشركة ستقدم 10 أسابيع على الأقل من تعويضات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تأمين صحى لمدة عام للموظفين الأمريكيين، وستوظف لأدوار تم إنشاؤها حديثًا من خارج الموظفين.

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وقال روسلانسكى فى رسالته: "أريدك أن تعرف أن هذه هى التسريحات الوحيدة التى نخطط لها"، وقال إن الموظفين المتضررين، الذين لم يتم إخبارهم حتى الآن، سيكونوا قادرين على الاحتفاظ بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصادرة عن الشركة والمعدات التى تم شراؤها مؤخرًا لمساعدتهم على العمل من المنزل أثناء إجراء التحولات المهنية.

ونظرًا لأن عمليات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا قد أثرت على الأعمال التجارية فى جميع أنحاء العالم، فقد تضررت أعمال LinkedIn حيث قامت الشركات بتسريح الموظفين أو تقليص التوظيف بشكل حاد.

وقالت LinkedIn أن الموظفين المتأثرين بتخفيضات الوظائف سيتم إبلاغهم هذا الأسبوع وسيبدؤوا فى تلقى الدعوات فى الساعات القليلة القادمة للاجتماعات لمعرفة المزيد حول الخطوات التالية، وقال روسلانسكي: "إذا لم تتلق دعوة اجتماع، فلن تتأثر مباشرةً بهذا التغيير".