شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج ينفي وجود صداقة خاصة أو تعامل مع دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية في الحملات السياسية، ففي الولايات المتحدة، لفترة من الوقت كان هناك حديث عن استخدام فيس بوك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيف أن الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج "متساهلة" قليلاً.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكانت هناك شائعات حول نوع من "الصفقة" بين ترامب وزوكربيرج، ومع ذلك، خرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك ونفى بشدة أي مفاهيم من هذا القبيل للصفقة، وقال زوكربيرج في مقابلة مع أكسيوس: "لقد سمعت هذه التكهنات أيضًا ، لذا دعوني أكون واضحًا: لا توجد صفقة من أي نوع، وفي الواقع ، فكرة الصفقة كاملة سخيفة جدا.

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وقد بدأت التكهنات العام الماضي عندما التقى زوكربيرج مع ترامب على العشاء، وقال زوكربيرج: "قبلت الدعوة لتناول العشاء لأنني كنت في المدينة وهو رئيس الولايات المتحدة"، وأوضح أن لديه عدة وجبات ولقاءات مع باراك أوباما عندما كان رئيسًا، وقال "حقيقة أنني قال الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك بشكل قاطع: "لا يجب أن نلتقي برئيس الدولة، ولا يقترح أن لدينا نوعًا من الصفقة"، وقال زوكربيرج إن تفاعلاته مع ترامب كانت مثل أي زعيم سياسي آخر.

وقد شعر موظفو فيس بوك أن الشركة وزوكربيرج متعاطفان مع ترامب، وقد أخبر زوكربيرج موظفيه في سؤال وجواب على مستوى الشركة بأن هذا غير صحيح، حيث قال "أريد فقط أن أدفع مرة أخرى قليلاً. نحتاج إلى فصل حقيقة إعطاء الناس بعض المساحة للخطاب، من المواقف التي لدينا بشكل فردي".

وقال زوكربيرج إن لديه العديد من الخلافات مع ترامب حول العديد من القضايا. سواء كانت سياسات الهجرة، التي لم تكن أشياء زوكربيرج عادلة و "وضعت البلاد في وضع غير مؤاتٍ بشكل كبير ، مقارنة بالفرص التي يجب أن نتبعها"، وقال أيضًا إن خطاب ترامب "المثير للانقسام والالتهابات" هو أيضًا شيء لا يتفق معه، وقد كان تغير المناخ والانسحاب من اتفاقية باريس أيضًا قضية لا يوافق عليها زوكربيرج مع إدارة ترامب.