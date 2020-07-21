شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحظر مجموعة معادية لارتداء الكمامات لنشر معلومات مضللة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فيس بوك بإزالة واحدة من المجموعات "المضادة لارتداء الأقنعة" على منصته لانتهاك سياساته ضد نشر المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا، حيث نشرت هذه المجموعة ما وصفتها بقولها "هنا لنشر الحقيقة حول الأقنعة!" حيث قدمت هذه المجموعة العديد من الادعاءات التي تم فضحها على نطاق واسع حول الأقنعة التي تعيق تدفق الأكسجين ولها تأثير نفسي سلبي.

وقال فيس بوك إن هذه تعد واحدة من العشرات من هذه المجموعات التي يمكن العثور عليها بسهولة في البحث عن "unmasking" على فيس بوك، لكن هناك بعض المجموعات خاصة ، مما يعني أن على مسئول المجموعة الموافقة على الأعضاء الجدد قبل أن يتمكنوا من الانضمام.

لكن الموضوع هو نفسه: تعارض المجموعات التدخل في مجال الصحة العامة بدعم من خبراء طبيين، وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأشخاص بارتداء الأقنعة في جميع المناطق العامة ، مما يجب أن يحد من انتشار الفيروس.

وقد جاء عمل فيس بوك بعد تحقيق حول المجموعة من The Verge، وقال المتحدث باسم فيس بوك دامي أويفيسو في رسالة بريد إلكتروني "لدينا سياسات واضحة ضد الترويج للمعلومات الخاطئة الضارة حول COVID 19 وقمنا بإزالة هذه المجموعة بينما نراجع الآخرين".

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ووفقًا لقواعد فيس بوك ، إذا كانت المجموعة تشارك أخبارًا كاذبة بشكل متكرر ، فستعرض النظام الأساسي محتوى المجموعة بشكل أقل في خلاصات أخبار المستخدمين وتتوقف عن اقتراح انضمام الأشخاص إلى المجموعة لتقليل نموها.

وثد تضمنت صفحة مجموعة Unmasking America منشورات للصور من أعضاء يرتدون أقنعة مزينة بشعار Make America Great Again أو إشارات أخرى إلى الرئيس ترامب، عادة كوسيلة للاحتجاج على متطلبات القناع. وصفت منشورات أخرى تجارب التعامل مع المتاجر التي تتطلب أقنعة، وسأل العديد من الملصقات عن كيفية المطالبة "بإعفاء" من قواعد القناع.

وقد اتخذ فيس بوك عدة خطوات لمحاولة وقف تدفق المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا على منصاته، مع نتائج متباينة، ووجد تقرير لاذع في أبريل من مجموعة آفاز لحقوق الإنسان أن 100 قطعة من المعلومات الخاطئة بشأن الفيروس على فيس بوك تم مشاركتها أكثر من 1.7 مليون مرة وعرضت حوالي 117 مليون مرة.

وقد أعلن فيس بوك في 16 أبريل أنه كان يضيف علامة تحذير عندما أعجب شخص أو علق أو رد على مشاركة بمعلومات مزيفة عن فيروسات كورونا، وفي أبريل أيضًا، قالت الشركة إنها تزيل "العلوم الزائفة" من قائمة الفئات التي يمكن للمعلنين استخدامها لاستهداف العملاء المحتملين "لمنع إساءة الاستخدام المحتملة في الإعلانات".