Galaxy Fold 2 قد يكون مكلفًا أكثر من إصداره السابق

Galaxy Fold 2 قد يكون مكلفًا اكثر من هاتف سامسونج القابل للطي الأول. بناء على تسريبات عديدة فالهاتف الجديد سيحمل شاشة محسنة و شاشة خارجية افضل و كذلك دعم الـ5G. هناك العديد من الأسباب التي تجعله اغلى بكثير. فالنسخة السابقة من الهاتف كانت قد اقتربت من 2000 دولار. ماذا عن نسخة هذا العام ؟ لنتحدث قليلًا

مواصفات Galaxy Fold 2 المتوقعة

المواصفات تبدأ من معالج Qualcomm Snapdragon 865 الداعم للـ5G. هذا المعالج سعره مرتفع عن Snapdragon 855 الموجود في الهاتف السابق. يصاحبه شاشة داخلية زجاجية رفيعة كهاتف Z Flip لكن بنفس حجم شاشة Galaxy Fold بدون قطع في اعلى الشاشة مثل الإصدار السابق. مع ثقب صغير للكاميرا الأمامية. و شاشة خارجية كاملة ليست صغيرة كهاتف Galaxy Fold السابق. بل كاملة بثقب صغير بالشاشة مع تركيبة كاميرات جديدة مشابهة لكاميرات الـS20 او الـNote 20 مع بطارية اكبر بعض الشئ.

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كما ان الهاتف سيحمل مفصلة افضل من الموجودة في هاتف Galaxy Fold 1 و ستكون افضل في التعامل مع الأتربة. بحيث لا تدخل الأتربة بداخل المفصلة بسهولة كما حدث في الجيل الأول. كل هذه الإضافات ستجعل الهاتف اكثر امان و اكثر متانة من الإصدار السابق و هذا جيد جدًا.

سعر Galaxy Fold 2 المتوقع

اما عن السعر المتوقع فإن سعره في المحلات يبدو انه سيكون بـ1990 دولار اغلى 10 دولارات من الإصدار السابق. و لكن هذا تسريب. يمكن ان يزداد سعره الى فوق الـ2000 دولار و هذا سعر مرتفع جدًا. و ذلك بسبب الإضافات الجديدة في الهاتف ايضًا. كما ان الهاتف لن يحمل في علبته سماعات Galaxy Buds live التي كان سعرها بـ110 دولار تقريبًا. لكن على الأقل من سيشتري الهاتف سيجد الشاحن في علبة الهاتف ايضًا و لن يشتريه منفصلًا.

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