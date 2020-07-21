تكنولوجيا: هاتف Mate 40 Pro يأتي بشاشة منحنية waterfall مع اثنان من الثقوب للكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات اليوم على Weibo لتقدم تفاصيل جديدة حول هاتف هواوي القادم Mate 40 Pro، حيث تقدم هواوي هذا الإصدار بشاشة منحنية بتصميم waterfall، كما يضم الهاتف اثنان من الثقوب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

تستعد شركة هواوي للإعلان قريباً عن موعد مؤتمرها الرسمي للكشف عن سلسلة هواتف Mate 40، واليوم جاءت تسريبات جديدة عبر صفحة @RODENT950 لتقدم مزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف Mate 40 Pro.

أكدت التسريبات التي نشرت على تويتر خلال الفترة الماضية على أن هاتف Mate 40 يضم ثقب واحد في الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما يضم هاتف Pro كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم منحني waterfall، على أن تأتي ثقوب الكاميرة في الزاوية اليسرى من الشاشة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هواوي تستخدم شاشات فائقة المرونة في هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro، كما تتجه بعض التوقعات إلى أن هواوي تقدم سلسلة Mate 40 باثنان من النماذج مختلفة في المعالجات، لذا من المتوقع أن تنطلق هذه الإصدارات خارج السوق الصيني بمعالج بديل لمعالجات Kirin.

Advertisements

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن أن هواتف Mate 40 تأتي بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، حيث يعود إختيار هواوي لمعدل تحديث 90Hz لدعم البطارية في الإصدارات الجديدة بعمر أطول.

ومن المتوقع أن تتلقى هواوي المعالجات الجديدة بدقة تصنيع 5 نانومتر في منتصف شهر سبتمبر، كما تحتاج العملاق الصيني إلى مجموعة من الشرائح الجديدة بدقة تصنيع 7 نانومتر، و16، وأيضاً 28 نانومتر، هذا إلى جانب رقاقات Bluetooth TWS.

أيضاً وفقاً للتقارير التي جاءت حتى الآن فإن العملاق الصيني تخطط لدعم سلسلة هواتف Mate 40 برقاقات Kirin بدقة تصنيع 5 نانومتر والتي ترتكز على أنوية Cortex A77 أو A78، مع كرت شاشة Mali G77/G78، مما يدعم الهواتف الذكية بأفضل آداء في معدل تحديث 120Hz، ومن المتوقع أن تنطلق الرقاقة الجديدة بعنوان Kirin 1020 أو Kirin 1000.

المصدر

اعلان





