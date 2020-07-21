تكنولوجيا: Asus تكشف عن لوحة المفاتيح اللاسلكية ROG Falchion بحجم صغير وعمر شحن 400 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus اليوم عن إصدار جديد من لوحات المفاتيح اللاسلكية من سلسلة ROG، حيث تنطلق لوحة ROG Falchion بحجم صغير مع شريط لمس مدمج وعمر شحن يصبل إلى 400 ساعة.

تستمر شركة Asus في الإعلان عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة والإكسسوارات المخصصة للألعاب، حيث تستعد الشركة خلال أيام للإعلان عن جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب Asus ROG phone 3، واليوم كشفت السركة عن لوحة مفاتيح لاسلكية مصغرة ب68 مفتاح.

تتميز لوحة مفاتيح ROG Falchion المصغرة بعدد 68 مفتاح، من مفاتيح Cherry MX axis الميكانيكية، وإضاءة RGB، مع دعم تخصيص الإضاءة في كل مفتاح بشكل مستقل، أيضاً تدعم لوحة المفاتيح عمر شحن يصل إلى 400 ساعة.

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وتضم لوحة مفاتيح Asus ROG Falchion شريط اللمس المدمج والذي يدعم التحكم في مستوى الصوتيات، كما تأتي ROG Falchion بشريط لمس تفاعلي يمكن أن يدعم تعديل الحجم.

أيضاً تدعم لوحة مفاتيح ROG Falchion المصغرة الإتصال عبر 2.4G، وتدعم الإستجابة السريعة في 1 مللي ثانية، كما تستمر البطارية بعمر شحن حتى 400 ساعة مع إغلاق إضاءة RGB، وتدعم لوحة المفاتيح اللاسلكية مزامنة إضاءة Aura، كما تقدم Asus لوحة المفاتيج بغطاء للحماية أثناء التنقل، ومن المقرر أن تكشف الشركة لاحقاً عن سعر لوحة المفاتيح وموعد توفرها في الأسواق.

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