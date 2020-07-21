الهاتف Huawei Enjoy 20s يظهر في صورة مسربة واقعية قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في الفترة الماضية رصد الهاتف Huawei Enjoy 20s في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة إلقاء نظرة على صور الهاتف ومواصفاته التقنية. لم نسمع أي شيء حتى الآن عن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف، ولكننا الآن نعلم أن موعد الإعلان الرسمي أصبح قريبًا جدًا بعدما حصلنا على صورة واقعية لهذا الهاتف.

هذه الصورة المسربة الواقعية الجديدة تؤكد لنا ما كنا نعلمه بالفعل، فهي تؤكد لنا مرة أخرى قدوم الهاتف Huawei Enjoy 20s مع ثلاث كاميرات في الخلف، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، فضلا عن أزرار التحكم بالصوت فوق مستشعر بصمات الأصابع.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا الهيئة الصينية أن الهاتف Huawei Enjoy 20s سيضم شاشة بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB/6GB/8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB/128GB/256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh.

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كشفت لنا الهيئة الصينية كذلك أن الهاتف Huawei Enjoy 20s سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

للآسف، لا نزال نجهل موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei Enjoy 20s، ولكن من المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل المنظور نظرًا إلى أن الهاتف بدأ فعلاً بجمع الشهادات التنظيمية اللازمة.