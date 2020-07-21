رصد الهاتف Galaxy M31s في موقع Google Play Console مع مواصفاته الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس كشفت لنا شركة سامسونج عن المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Galaxy M31s وكشفت لنا كذلك عن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف. الآن، تم رصد هذا الهاتف على موقع Google Play Console والذي أكد لنا أنه سيتم شحن هذا الهاتف مع المعالج الثماني النوى Exynos 9611، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، وبشكل مسبق مع نظام Android 10.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy M31s، فهي ستشمل شاشة Infinity-O AMOLED بدقة +FullHD، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W. وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فمن المرجح أن يكلف الهاتف Galaxy M31s ما يُعادل 268 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

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بالإضافة إلى ذلك، تم رصد صفحة الهاتف Galaxy M31s على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في روسيا مما يوحي إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف.