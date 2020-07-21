الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy A01 Core مع شاشة +HD بحجم 5.3 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - من دون الكثير من الضجة الإعلامية، قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A01 Core في إندونيسيا. هذا الهاتف كما يوحي إسمه يأتي مع مواصفات تقنية متدنية مما يفسر قدومه مع نظام Android 10 Go Edition.

الهاتف Galaxy A01 Core يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 5.3 إنش وبدقة +HD، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek MT6739، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB/32GB، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh. وإلى جانب ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل مع فلاش LED.

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الهاتف Galaxy A01 Core سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق والأحمر، وسيُكلف ما يُعادل 67 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.