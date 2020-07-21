تكنولوجيا: صور توضح تصميم هاتف Galaxy Note 20 Ultra من إتجاهات متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة سامسونج في جذب الأضواء في ترقب للإعلان عن سلسلة Galaxy Note 20، واليوم يظهر هاتف Galaxy Note 20 Ultra في صور مسربة جديدة توضح تصميم الهاتف برؤية 360 درجة.

تتوالى التسريبات حول سلسلة Galaxy Note 20 حتى الإعلان الرسمي في حدث الشركة الذي يعقد في 5 من أغسطس، ولقد كشف Evan Blass من جديد عن صور لهاتف Galaxy Note 20 Ultra قبل الإعلان الرسمي.

ويظهر هاتف Galaxy Note 20 Ultra في التسريبات المصورة الجديدة أيضاً باللون البرونزي، مع كاميرة في ثقب يتوسط الشاشة من الجزء العلوي، وهو التصميم الذي أطلقت عليه سامسونج Infinity-O.

أيضاً تكشف الصور عن حجم أطول لشاشة هاتف Galaxy Note 20 Ultra مقارنة بالإصدار السابق Note 10، كما يتميز الإصدار الجديد بحواف أقل للشاشة مع إنحناء في جانبي الشاشة وفي الجزء الخلفي بتصميم دقيق ومميز.

كما يضم الإطار الأيمن من هاتف Galaxy Note 20 Ultra زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما يختفي الزر المخصص لمساعد Bixby من الجهة اليسرى للهاتف، أيضاً تظهر الكاميرة الخلفية في وحدة بارزة بشكل واضح بتصميم مربع، والتي تأتي بمجموعة من المستشعرات تتضمن 3 من مستشعرات الكاميرة، وفلاش LED إلى اليسار كما تأتي تقنية لدعم التركيز إلى أسفل فلاش الكاميرة.

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المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy Note 20 Ultra

كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 20 Ultra بحجم 6.9 إنش في شاشة Super AMOLED منحنية، كما يدعم معدل تحديث 120Hz.

وينطلق هذا الإصدار إلى أغلب الأسواق العالمية برقاقة معالج Exynos 990، بينما يتوفر في السوق الصيني وسوق الولايات المتحدة برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 13 ميجا بيكسل وعدسات Telephoto.

ومن المقرر أن يدعم هاتف Galaxy Note 20 Ultra تكبير رقمي حتى 50 مرة، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K أو 8K بأبعاد 21:9، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، و VoLTE و GPS و Wi-Fi 6E والبلوتوث 5.2 وأيضاً NFC.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy Note 20 Ultra بمنفذ USB C، ودعم Samsung Pay، ومعايير IP68 لمقاومة الماء، كما تأتي ميزة إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

الهاتف يدعم معايير DDR5 في الذاكرة العشوائية بسعة 12 و16 جيجا بايت رام، ومعايير UFS 3.1 في السعة التخزينية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy Note 20 لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

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