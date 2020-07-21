تكنولوجيا: Infinix تعلن رسمياً عن هاتف Smart 4 Plus بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix عن هاتف Smart 4 Plus الذي ينطلق بحجم 6.82 إنش في الشاشة، مع بطارية بقدرة 6000 mAh، والذي يتوفر للبيع في السوق الهندي بدءاً من 28 من يوليو.

ينطلق هاتف Smart 4 Plus بحجم 6.82 إنش في الشاشة، المميزة بجودة عرض HD بلس أو بدقة 1640 في 720 بيكسل، مع أبعاد 20.5:9، كما تشغل الشاشة نسبة 90.3% من إطار الهاتف، وتدعم نسبة سطوع 480 nit.

كما تدعم Infinix هاتف Smart 4 Plus برقاقة معالج MediaTek Helio A25، وكرت شاشة IMG IMG PowerVR GE8320، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

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ويضم هاتف كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، مع فلاش LED ثلاثي ومستشعر لعمق التصوير، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 مع فلاش LED مزدوج.

أيضاً يضم هاتف Smart 4 Plus مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة XOS 6.2، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM بحجم nano، مع بطاقة microSD.

ويتميز هاتف Smart 4 Plus بقياسات 171.82 في 77.96 في 8.9مم، مع وزن 207 جرام، كما يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh مع شاحن 10w، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Infinix Smart 4 Plus باللون الأسود والأزرق وأيضاً البنفسجي المتدرج، على أن ينطلق للبيع في السوق الهندي في 28 من يوليو.

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