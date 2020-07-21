تكنولوجيا: صور حية تكشف عن تصميم هاتف هواوي المرتقب Enjoy 20s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Enjoy 20s في تسريبات مصورة حية اليوم تؤكد على بعض من تفاصيل مواصفات الهاتف الذي يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

كشفت تسريبات سابقة من TENAA عن مواصفات هاتف هواوي Enjoy 20s المتوقع الإعلان الرسمي عنه قريباً، حيث يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يعمل أيضاً كزر تشغيل في الهاتف ويأتي إلى أسفل زر التحكم في مستوى الصوتيات.

أيضاً يأتي هاتف Enjoy 20s بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Enjoy 20s خارج السوق الصيني بعلامة تجارية أخرى، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بعنوان Huawei Y10 أو Y11 في السوق الأوروبي وأسواق آسيا.

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