شركة Sony قد تقوم بحد طلبات Playstation 5 من خلال توفير جهاز واحد لكل منزل

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يتم إطلاق جهاز Playstation 5 في وقت لاحق من هذا العام. نظرًا لشعبية سلسلة Playstation بشكل عام، نتوقع أن يكون هناك على الأرجح طلب قوي على جهاز Playstation 5 من اللاعبين المتحمسين. من أجل ضمان أن يكون اللاعبين قادرين على شراء جهاز الألعاب المنزلي الجديد، يبدو أن شركة Sony قد تستخدم إجراءً وقائيًا سيحد من شراء جهاز واحد لكل أسرة.
هذا وفقا لمنشور على الشبكة الإجتماعية Reddit حيث قيل أن عائلة واحدة فقط يمكنها طلب Playstation 5 واحد في كل مرة. من المفترض أن يتم ذلك لمنع الأشخاص من شراء وحدات متعددة في وقت واحد من أجل إعادة بيعها بأسعار أعلى بسبب العرض المحدود المحتمل في البداية.
ومع ذلك، يبدو أن هذا يتماشى مع تقرير سابق إقترح أن شركة Sony يمكن أن تنتج ما يصل إلى 4 ملايين وحدة إضافية من Playstation 5 لتلبية الطلب. من المتوقع أن تنتج Sony حوالي 5 إلى 6 ملايين وحدة، ولكن التقارير الأخيرة تدعي أنه يمكن زيادة العدد إلى 10 ملايين وحدة حيث تتوقع شركة Sony أنه قد يكون هناك طلب أكبر بسبب إجبار اللاعبين على البقاء في المنزل بسبب الوباء.
لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه القيود دقيقة، لذا سيتعين علينا الإنتظار حتى يتم إطلاق الطلبات المسبقة الفعلية على الجهاز أولاً، وهو أمر من المتوقع أن يحدث في أي وقت.
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