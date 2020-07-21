اللاعبون أنفقوا في العام 2020 أكثر مما فعلوا في العقد الماضي، وفقا لإحصائيات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يقوم العديد من الأشخاص بتشغيل الألعاب، ولكن في بعض الأحيان يضطرون إلى موازنة وقت العمل والدراسة والألعاب، وهذا يعني أن بعض الناس ينتهي بهم الأمر باللعب أقل مما يفعلون. ومع ذلك، مع تفشي فيروس كورونا ومع إجبار المزيد من الأشخاص على البقاء في المنزل، يبدو أن المزيد من الأشخاص يُشغلون الألعاب أكثر من أي وقت مضى.

في الواقع، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة من مؤسسة NPD المتخصصة في بحوث السوق، يبدو أن اللاعبين قد أنفقوا الكثير من المال في العام 2020 أكثر مما فعلوا في العقد الماضي أو نحو ذلك. ووفقًا للأرقام، فقد بلغ إجمالي النفقات على الألعاب في العام 2020 نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، وهو أكثر ما تم إنفاقه في السنوات السابقة، على الرغم من أنه يقل قليلاً عن نفقات العام 2009 حيث تجاوزت 1.3 مليار دولار.

كما قلنا، هناك إحتمال كبير أن يكون هذا بسبب الوباء والحجر الصحي حيث بدأ الناس في إيجاد طرق جديدة للترفيه عن أنفسهم. لقد رأينا أدلة على صحة هذا مثل نفاد جهاز Nintendo Switch بسرعة في العديد من الأماكن حول العالم بسبب إرتفاع الطلب على الجهاز.

ما يجعل هذا أكثر إثارة للإهتمام هو حقيقة أن كلا من Playstation 5 و Xbox Series X سيصدران هذا العام، مما يعني أننا نتخيل أن معظم اللاعبين سينفقون أقل في إنتظار هذه الأجهزة الجديدة، ولكن هذه الأحصائيات الجديدة تشير إلى عكس ذلك.