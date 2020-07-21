فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت إنستاجرام في العام عن ميزة منافسة لـ TikTok تُدعى Reels. تم إطلاق هذه الميزة في العديد من الأسواق ولكن ليس في الولايات المتحدة الأمريكية، والخبر السار بالنسبة للقاطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، فسوف يسعدهم معرفة أنه سيتم إطلاق Reels في البلاد في شهر أغسطس المقبل.
كما هو الحال مع TikTok، فإن ميزة Reels من إنستاجرام تتيح للمستخدمين مزامنة الموسيقى والرقص مع الموسيقى المسجلة مسبقًا ومشاركة مقاطع الفيديو هذه عبر الإنترنت.
سيكون هناك فهرس للأغاني التي يمكن للمستخدمين الإختيار من بينها، أو بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين حتى إستعارة الصوت من فيديو شخص آخر لتحويله إلى ريمكس أو مزحة أو خرافة. أثنى مدير إدارة المنتجات في إنستاجرام، السيد Robby Stein، على التطبيقات مثل Musically و TikTok في مساعدتها على جعل هذا النوع من التطبيقات شائعًا، ولكنه يُصر على أن Instagram Reels مختلف.
ووفقا للسيد Robby Stein، فقد صرح بالقول : ” لا يوجد منتجان مماثلان تمامًا، وفي نهاية اليوم، يعد مشاركة الفيديوهات مع الأغاني فكرة عالمية إلى حد بعيد نعتقد أن الجميع قد يهتمون بإستخدامها. كان التركيز على كيفية جعل هذا التنسيق فريدًا بالنسبة لنا “.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة Instagram Reels ستشق طريقها أيضًا للوطن الأم في شهر أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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