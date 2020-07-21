نشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، الصورة المسربة، التي كشفت مواصفات الهاتف الثوري المرتقب، قبل الكشف عنه رسميا في مؤتمر سامسونغ الضخم يوم 5 آب المقبل. ويظهر من خلال تلك الصورة لون هاتف "غلاكسي نوت 20 ألترا" الرئيسي سيكون برونزي غامق. كما أنه سيكون مزودا بحواف شاشة منحنية قليلا رفيعة جدا على الجانبين، لتوفير مساحة أكبر للشاشة اللمسية. Advertisements ويبدو من شكل شاشة "غلاكسي نوت 20 ألترا" أنها لا تزال مسطحة، مثل شاشات هواتف سامسونغ السابقة. كما سيحتوي هاتف "غلاكسي نوت 20 ألترا" على 3 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 108 ميغابيكسل، والثانية للتكبير بالمنظار والثالثة بزاوية تصوير عريضة للغاية. ومن المتوقع أن تكشف سامسونغ في نفس المؤتمر عن 5 أجهزة دفعة واحدة، وهم بخلاف هاتفي "غلاكسي نوت 20": "غلاكسي زد فولد 2"، و"غلاكسي زد فليب" و"غلاكسي تاب إس 7"، و"غلاكسي تاب إس 7 بلس"، و"غلاكسي ووتش 3"، و"غلاكسي بودز".



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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول صور حقيقية مسربة لهاتف سامسونغ الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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