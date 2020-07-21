شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف سر النقاط الخضراء والبرتقالية فى هواتف آيفون المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمواجهة الانتقادات التى طالتها بشأن خصوصية بيانات هواتف آيفون قررت شركة آبل إدخال العديد من الميزات الجديدة على هواتفها لطمأنة مستخدميها، وتبعا للتسريبات فإن هواتف آيفون ومع وصول نسخة IOS 14 الجديدة إليها، والتى من المفترض أن تطرح رسميا خريف العام الجارى، ستحصل على العديد من الميزات المتعلقة بأمان وخصوصية البيانات.

ومن أبرز هذه الميزات ميزة تجعل مؤشرا خاصا موجودا على الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة يضىء بألوان معينة أثناء استخدام الميكروفون أو الكاميرات، فحين تكون الكاميرات مفعلة على سبيل المثال سيضاء هذا المؤشر باللون الأخضر، وحين تكون الميكروفونات مفعلة سيضاء باللون البرتقالى، حسب روسيا اليوم.

وتبعا للخبراء فإن هذه الميزة ستمكن صاحب الهاتف من التأكد فيما إذا كانت الكاميرات أو المايكروفونات مفعلة فى الوقت الذى يحتاجها فيه، وتساعده على التحقق مما إذا كان هاتفه عرضة للتنصت عبر تلك التقنيات فى حين لا يستعملها، فالكاميرا أو المايكروفون فى الهاتف من المحتمل أن يتم استغلالها فى بعض الأحيان للتنصت على صاحب الهاتف دون علمه.

ومن أبرز ميزات الأمان التى قد يحصل عليها نظام iOS 14 أيضا ميزات ستجبر التطبيقات على طلب إذن خاص من صاحب الهاتف قبل أن تتمكن من الوصول إلى بيانات تتعلق بالصور أو الكاميرات أو حتى بيانات تتعلق بموقع الهاتف وبيانات تعقب الموقع.