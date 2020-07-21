شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعد لإطلاق مركبة شحن للمحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا، وقال بيان صادر عن المؤسسة: "يوم الاثنين 20 يوليو الجارى تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a الذى سيحمل مركبة progress ms-15 إلى الفضاء على منصة الإطلاق فى قاعدة بايكونور الفضائية فى كازاخستان، وبدأ الخبراء فى روس كوسموس التحضيرات لعملية الإطلاق".

وأضاف البيان: "من المفترض أن تنفذ عملية الإطلاق فى الـ23 من يوليو الجارى فى تمام الساعة 17:36 بتوقيت موسكو، وبعد الإطلاق ووصول المركبة إلى مدارها المحدد ستجرى الأخيرة دورتين حول الأرض خلال 3 ساعات لتلتحم بعدها بالمحطة، حاملة إليها إمدادات تشمل وقودا ومياها وبعض المعدات اللازمة لدعم حياة الرواد هناك، إضافة إلى معدات ضرورية لإجراء التجارب العلمية".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشار مؤخرا إلى أن المؤسسة تخطط لإجراء عمليتى إطلاق فضائى فى 23 و30 يوليو الجارى، ولن تؤثر الظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا على تلك المواعيد، حسب روسيا اليوم.

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والشهر الماضى كانت المؤسسة قد أوضحت أن قاعدة بايكونور الفضائية مستمرة بالعمل بالشكل المعتاد على الرغم من انتشار الوباء والقيود المفروضة فى المدينة القريبة منها.

جدير بالذكر أن مدير وكالة ناسا جيم برادينشتاين أعلن عن الموعد المقرر لانفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية، والتاريخ المحتمل لوصولها إلى الأرض، وتبعا لبرادينشتاين، فإن المركبة من المفترض أن تنفصل عن المحطة فى الأول من أغسطس القادم، لتصل إلى الأرض فى اليوم التالى حاملة على متنها اثنين من رواد الفضاء تابعين لوكالة ناسا.

وكانت الولايات المتحدة، قد أطلقت Crew Dragon من قاعدة كيب كانافيرال فى فلوريدا فى 30 مايو الفائت، ووصلت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها فى اليوم الذى تلاه.