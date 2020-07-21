سامسونغ تطلق 5 منتجات جديدة “ستمنح إحساس أفضل بالحياة”

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يبدو أن عشاق التكنولوجيا على موعد مع باقة متميزة من منتجات شركة سامسونغ المميزة منها 3 هواتف ذكية وسماعة أذن متطورة وساعة ذكية .

تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية لطرح خمسة منتجات جديدة مطلع أغسطس القادم وتحديدا مع انطلاق نسخة عام 2020 من حدثها التكنولوجي الشهير Galaxy UNPACKED.

وبحسب موقع engadget.com أوضح تاي مون روه رئيس قسم الهواتف الذكية بسامسونج Samsung أن الشركة ستقدم 5 منتجات جديدة ستمنح إحساس أفضل بالحياة على أكمل وجه على حد وصفه .

وعلى الرغم من عدم تحديد ” تاي مون ” لتلك المنتجات الخمسة إلا أن المحللون يعتقدون بأنها ستنحصر ما بين ثلاثة هواتف ذكية جديدة هي جالكسي نوت 20 ” Galaxy Note 20″ ونوت 20 بلس Note 20 Plus بجانب نوت 20 ألترا Note 20 Ultra .

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بينما سوف تشهد باقي القائمة التي سيُعلن عنها في حدث Galaxy UNPACKED زوج من السماعات اللاسلكية التي ستحمل اسم جالكي بودز لايف Galaxy Buds Live بالإضافة إلى ساعة ذكية جديدة .

وفي نفس السياق تحدث ” تاي مون ” عن اتجاهين يمثلان أولويات قسم الهواتف الذكية داخل سامسونج خلال الفترة القادمة وهي تقديم ابتكارات تصنع الفارق في حياة المستخدمين خصوصا بعد استثمار الشركة لمبالغ كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتسعى سامسونج تكنولوجيا الهواتف الذكية أكثر فائدة وأمانا وتطورا خلال المدى القريب الأولية الثانية وهو ما يعني رؤية المزيد من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للطي الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G التي تحمل شعار سامسونج Samsung في الأسواق العالمية قريبا.

وبعيدا عن الهواتف الذكية تستمر العلاقة القوية التي تجمع بين سامسونج Samsung ومايكروسوفت Microsoft حيث ستتعاون الشركتان في مجال الألعاب الخاصة بأجهزة إكس بوكس Xbox.