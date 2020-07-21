بالفيديو..”سناب شات” يطلق ميزة جديدة للترفيه

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تم إنشاء Snap Minis من قبل مجموعة من المطورين مباشرة في التطبيق للعمل على جميع الأجهزة ولا تتطلب أي تثبيت، وفقًا لموقع ”engadget“ التقني.
وذكرت شركة ”سناب شات“ أنها أطلقت أربع مزايا جديدة وتشمل Headspace و Let’s Let’s It و Prediction Master و Flashcards.
وتتيح ميزة Headspace مكانًا للأصدقاء لممارسة التأمل وزيادة قدراتهم الذهنية على التركيز، مع استخدام باقي المزايا الجديدة لإرسال رسائل التشجيع بين الأصدقاء الذين يواجهون مزيد من الضغوط والتوتر.
فضلًا عن ذلك، يعتزم ”سناب شات“ أيضًا إطلاق إصدارات مصغرة من Saturn لمقارنة جداول الفصول الدراسية و Tembo للتحضير للدراسة و Atom لشراء تذاكر الأفلام ومشاهدة إعلانات الأفلام مع مجموعة.
يأتي ذلك كجزء من خطة ”سناب شات“ لمشاركة المزيد من الأدوات مع المطورين، حيث قالت الشركة سابقًا إنها تخطط لإتاحة المزيد من ميزات الكاميرا لمطوري الجهات الخارجية باستخدام الواقع المعزز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.