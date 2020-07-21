أمريكا..مجلس النواب يصوت لصالح حظر استخدام “تيك توك”

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صوت مجلس النواب الأميركي، الاثنين، لصالح مشروع قرار يمنع الموظفين الفيدراليين من تحميل تطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة الحكومية، كجزء من مشروع قانون للدفاع بقيمة 741 مليار دولار.

وصوت 336 نائبا مقابل 71، لصالح القرار الذي أعده النائب الجمهوري من كولورادو كين باك، حسب موقع بوليتيكو الأميركي.

ويزداد القلق الأميركي من تطبيق تيك توك، المملوك لشركة التكنولوجيا العملاقة الصينية ByteDance، وسط مخاوف من أن تقع المعلومات الشخصية للمستخدمين الأميركيين، في أيدي المسؤولين الحكوميين في بكين.

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وفي خطاب ألقاه قبل التصويت، وصف النائب الأميركي كين باك، تطبيق تيك توك، بأنه “تهديد خطير للأمن القومي”، موضحا أن البيانات التي تجمعها الشركة من المستخدمين الأميركيين، “يمكن استخدامها في هجوم إلكتروني ضد بلدنا” إذا تمت مشاركتها مع المسؤولين الحكوميين الصينيين.

ويتوقع أن يمرر مجلس النواب المشروع، يوم الثلاثاء، قبل نقله لمجلس الشيوخ في وقت لاحق من الأسبوع.

وكبديل لـ”تيك توك”، يخطط تطبيق إنستغرام لإطلاق ميزة مشابهة لتلك التي يقدمها التطبيق الصيني، خلال الأسابيع القادمة، في الولايات المتحدة و50 دولة أخرى، وفقا لما نقل موقع “NBC” الإخباري الأميركي.