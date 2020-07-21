تكنولوجيا: Nubia تحدد يوم 28 من يوليو للإعلان عن هاتف الألعاب Redmagic 5S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت علامة Nubia التابعة لشركة ZTE يوم 28 من يوليو للإعلان عن هاتف Redmagic 5S المخصص للألعاب، الذي يأتي بمعدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس في الشاشة 240Hz.

نشرت Nubia إعلان تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على خططها لكشف النقاب عن إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب بعنوان Redmagic 5S في حدث يعقد قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

يأتي هاتف Redmagic 5S المخصص للألعاب قريباً بمعدل تحديث للإطارات 144Hz مع معدل لمس في الشاشة 240Hz، كما يضم الهاتف أزرار IC مزدوجة في زوايا إطار الهاتف والتي تعمل كأزرار تشغيل مخصصة للألعاب، وتتميز هذه الأزرار بمعدل لمس 320Hz، أي بتحسينات عن هاتف Redmagic 5G الذي جاء بمعدل لمس في الأزرار 300Hz.

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ولقد أكد Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة Nubia على أن هاتف Redmagic 5S يأتي بأعلى معايير في المعالجة الحرارية عبر موصل معدني من الفضة ICE Ag، مع رقائق نحاسية كبيرة بحجم 4843 مم² تعمل على تبديد الحرارة، مع مروحة مركزية عالية الآداء تدعم تدفق الهواء مع 15000 دورة في الدقيقة، هذا إلى جانب أنابيب للتبريد السائل.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Redmagic 5S بذاكرة عشوائية LPDDR5، مع سعة تخزين UFS3.1، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية الشحن السريع 30W PD، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في 28 من يوليو لتوضح شركة Nubia تفاصيل أكثر حول الهاتف والسعر الذي يتوفر به لاحقاً في الأسواق.

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