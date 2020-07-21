الرطوبة 80% والحرارة 43 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى80 % .

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع الهيئة، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24

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الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28