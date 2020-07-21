شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق قسما جديدا مخصصا لمكافحة الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن إطلاق قسم مخصص للحقائق حول Covid-19 على منصته لوسائل الإعلام الاجتماعية الأسبوع المقبل للحد من انتشار المعلومات الخاطئة حول الوباء، وسوف يكشف هذا القسم عن الخرافات الشائعة التى تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) مثل شرب المبيضات وعلاقته بقتل فيروس كورونا التاجى أو أن تناول هيدروكسى كلوروكوين يمكن أن يمنع Covid-19.

وقالت الشركة فى بيان: "سنطلق هذا الأسبوع قسمًا مخصصًا من مركز معلومات Covid-19 يسمى حقائق حول Covid-19"، وهذه أحدث خطوة فى عملنا المستمر لمكافحة التضليل حول الوباء."

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وللمساعدة فى الحفاظ على سلامة وأمان الجميع وضعت الشركة تنبيهات فى أعلى تطبيق فيس بوك وإنستجرام لتذكير المستخدمين بضرورة بارتداء الأقنعة.

وقالت الشركة: "لقد قمنا بتوصيل أكثر من مليارى شخص بالموارد من السلطات الصحية من خلال مركز معلومات Covid-19 والنوافذ المنبثقة على فيس بوك وإنستجرام مع أكثر من 600 مليون شخص ينقرون لمعرفة المزيد".

وأوضحت أنه منذ يناير جمع الناس تبرعات بأكثر من 100 مليون دولار ذات الصلة بـ Covid-19 على فيس بوك وإنستجرام. وفى غضون ذلك انتقد الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك Mark Zuckerberg إدارة دونالد ترامب للطريقة التى تعاملت بها مع جائحة Covid-19. ووفقًا للرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك كانت استجابة الولايات المتحدة للمرض أقل فاعلية مقارنةً بالعديد من البلدان النامية.