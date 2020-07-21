شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم هواتف أيفون 2021 بشاشات مبتكرة.. اعرف مواصفاتها ومزاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة أبل لتزويد طرازات 2021 iPhone بشاشات OLED مدمجة باللمس، وفقًا لتقرير صادر عن ETNews فى كوريا الجنوبية، إذ يقول التقرير إن شركة أبل قد قدمت طلبات لشراء لوحات شاشة OLED المدمجة باللمس لاستخدامها فى طرازات iPhone العام المقبل.

وتأتى لوحات OLED الجديدة مزودة بأجهزة استشعار تعمل باللمس مدمجة، مما يجعلها أرق، حيث يتم التخلص من الحاجة إلى الطبقة المستقبلة للمس، وهذا يعنى تخفيضات فى التكلفة أيضًا. وسيتم توفير شاشة OLED المدمجة التى تعمل باللمس من قبل Samsung Display ، وفقًا للتقرير.

Advertisements

وقال التقرير: "طلبت شركة أبل شاشة OLED مدمجة تعمل باللمس كمعيار لـ iPhone فى عام 2021، وطالبت شركة أبل فى العام المقبل بأن تكون جميع اللوحات التى سيتم استخدامها فى iPhone الجديد متكاملة باللمس". ووفقًا للتقرير تتضمن أحجام الشاشة 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة لمجموعة iPhone 12.

جدير بالذكر أن رويترز نقلت عن المصادر الأسبوع الماضى أن فوكسكون المصنعة للأيفون تخطط لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار لتوسيع مصنعها فى الجزء الجنوبى من الهند، حيث يتم تصنيع وحدات أيفون.

وتأتى هذه الخطوة بتوسيع الإنتاج لتجنب ضريبة الاستيراد والتوافق مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودى Make in India ، كما تسعى أبل أيضًا إلى نقل إنتاج أيفون ببطء من الصين بسبب الحرب التجارية بين الدولة والولايات المتحدة، فالعلاقة بين الولايات المتحدة والصين فى حالة تغير ولا يوجد استقرار؛ ففى أى لحظة يمكن لإدارة ترامب أن تقرر فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من الصين.