شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تسمح أو تمنع تطبيقات أيفون من تتبعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى iOS 14 مزودًا بعدد من مميزات الأمان والخصوصية الجديدة، ولعل إحدى هذه المميزات هى إجبار التطبيقات على طلب إذن قبل أن تتمكن من تتبع المستخدمين عبر الويب والتطبيقات الأخرى، وإلى جانب ذلك، يمكن حظر تتبع تطبيق أيفون تمامًا، وقراءة كيفية عملها.

فيما يعد إنشاء التطبيقات مع القدرة على تتبع المستخدم عبر الويب والتطبيقات الأخرى أمرًا شائعًا جدًا وفى كثير من الحالات يمكن أن تكون غير ضارة، ومع ذلك، هناك أمثلة على إساءة استخدام تتبع التطبيقات، ففى تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست العام الماضى، تم العثور على 5400 تطبيق من أجهزة أيفون تستخدم أجهزة تتبع، وفى بعض الأمثلة، كانت ترسل بيانات شخصية مثل أرقام الهواتف ومواقع المستخدمين إلى شركات أبحاث وتسويق تابعة لجهات خارجية.

ومع وصول iOS 14، ستفرض أبل على التطبيقات طلب الحصول على موافقة المستخدم لاستخدام أجهزة التتبع، سيظهرون طلبات أذونات iOS للتطبيقات لاستخدام كاميرا أيفون والميكروفون، وما إلى ذلك، ومع ذلك، فإن أبل تمنح العملاء أيضًا تحكمًا كاملاً باستخدام أحدث نظام تشغيل لحظر الطلبات التى يتم تتبعها بشكل كامل (وهذا ما خلق خلافًا مع المعلنين ).

كيفية السماح / حظر تتبع تطبيقات أيفون فى iOS 14

لن تعمل بعض التطبيقات بشكل صحيح بدون القدرة على استخدام المتتبعات ولكن إليك كيفية السماح للتطبيقات أو حظرها من تتبعك.

- من هاتف أيفون الخاص بك اذهب إلى الإعدادات

- اسحب لأسفل وانقر فوق الخصوصية

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- اختر التتبع فى الأعلى

- الإعداد الافتراضى هو السماح للتطبيقات بطلب إذن لتتبعك

- قم بإيقاف تشغيله لمنع التطبيقات من أن تتمكن من طلب تتبعك

- إذا عندما تمنح إذنًا لتطبيق ما لتتبعك، فسترى قائمة بها ضمن الخصوصية> إعداد التتبع

إليك الشكل الذى سيبدو عليه طلب تتبع التطبيق: