شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتستخدم تطبيق خرائط .. ايه الفرق بين "جوجل ماب" و "جوجل ماب جو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن خدمة خرائط جوجل تعتبر واحدة من أشهر الخدمات التى يعتمد عليها الكثير من المستخدمين حول العالم للوصول إلى وجهاتهم المختلفة، إلا أنه في نفس الوقت توجد نسخة أخرى من خرائط جوجل والتى تعرف بـ "جوجل ماب جو" وفيما يلى نعرض أبرز الفروق والاختلافات بين الاصدارين كما يلى:

حجم التطبيق:

يأتى تطبيق خرائط جوجل الرئيسي بمساحة تصل إلى 30 ميجا بايت، في حين ياتى تطبيق خرائط جوجل ماب جو في مساحة 140 كيلوبايت.

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الواجهة الامامية للتطبيق

يأتي كلا التطبيقين بواجهة متشابهة تماما، فعند تشغيل التطبيقات لأول مرة لن يكون هناك فارق كبير بين التطبيقين، إذ يوجد شريط بحث في الأعلى، وإجراءات سريعة في أسفل واثنين من الأزرار العائمة على الجانب الأيمن من كل التطبيقات.

- دعم التطبيقات:

يدعم تطبيق جو استخدام معظم خدمات خرائط جوجل التى يدعمها التطبيق الرئيسي، ويتيح لك تنفيذ جميع مهام الخرائط الرئيسية مثل البحث عن الأماكن والحصول على الاتجاهات والاطلاع على معلومات حركة المرور المباشرة.

- العمل أوفلاين:

لا يدعم التطبيق في الوقت الحالي العمل بدون إتصال، لكن في نفس الوقت فإن نسخة "جو" تم تصنيعها للهواتف التي تتمتع بقدر أقل من القدرة على المعالجة والمناطق ذات الاتصال البسيط بالإنترنت.