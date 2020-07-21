شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل المقبل من iPad Air تكلفة أقل وأداء أعلى كفاءة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لـ DigiTimes أن أبل تقوم بتشغيل سلسلة التوريد الخاصة بها لإنتاج أجهزة MacBook جديدة تعمل على معمارية ARM بالإضافة إلى إطلاق جهاز iPad Air بتكلفة أقل من إصدار الشركة السابق مع كفاءة وأداء أعلى، وبحسب ما ورد تتوقع الشركة ارتفاع المبيعات في فئتي المنتجات هذا العام مقارنة بعام 2019.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيقال إن جهاز iPad Air الجديد، سيأتى بشاشة 10.8 بوصة هذه المرة، وسيعتمد استراتيجية iPhone SE - مطابقة السعر المناسب مع مجموعة شرائح قوية، ومن المحتمل أن تكون شريحة أبل A13، والموجودة في iPhone SE (2020)، على الرغم من وجود بعض التقارير المتضاربة حول هذا الموضوع.

ولقد قدمت ابل جهاز iPad Air للعام 2019 برقاقة معالج A12 مع سعر يبدأ من 500 دولار، بينما جاء الإصدار السابق iPad 10.2 برقاقة معالج A10 مع سعر 330 دولار.

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ويشير تقرير موقع Macotakara الأمريكى، إلى أن الجيل الرابع من iPad Air سيكون لديه منفذ اتصال USB-C، ويستشهد التقرير بمصادر من سلسلة توريد أبل.

ويذكر أن iPad Air الجيل الرابع يمكنه الترقية من موصل Lightning إلى Type-C، ويلقي التقرير الضوء أيضًا على جهاز iPad mini الجديد ويقول إنه سيستمر في الحصول على منفذ lightning port.

وفيما يتعلق بجهاز iPad Air القادم، تم اقتراح أنه سيتم تطويره على غرار iPad Pro (متغير 11 بوصة)، وفي حين أن التفاصيل لا تزال شحيحة ، فمن المحتمل أن يكون لدى iPad Air حواف أصغر، و "نظرًا لأن iPad Air الجيل الثالث تم تطويره استنادًا إلى iPad Pro 10.5 بوصة، فقد يتم تطوير iPad Air الجيل الرابع استنادًا إلى iPad Pro 11 بوصة الجيل الأول عن طريق تقليل ميزات الكاميرا الخلفية".