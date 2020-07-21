هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري يجتاح تويتر ويحتل المركز الثالث عالميًا

قال الإعلامي أحمد موسى أن هاشتاج "كلنا الجيش المصري " الذي أطلقه في بداية الحلقة تصدر تويتر في مصر بعد 7 دقائق فقط.
وأضاف "موسي" خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": انا بشكركم وبحبكم.. الهاشتاج اللي أطلقناه في بداية الحلقة أصبح في المركز الثالث عالميًا.
وتابع: بعد ساعتين فقط من إطلاق الهاشتاج أصبح في المركز الثالث عالميًا، والأول في الإمارات العربية المتحدة.
وطالب موسى المشاهدين بالاستمرار في التفاعل مع الهاشتاج ونشره بكثاقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتصدر المركز الأول على مستوى العالم.
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