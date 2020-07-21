الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Z Flip 5G ستبدأ رسميًا يوم 22 يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، ولكن الحساب الرسمي لشركة سامسونج على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo نشر ملصقًا يقول أن الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Z Flip 5G ستبدأ يوم 22 يوليو.

هذا يعني أن الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Z Flip 5G ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، وهذا ما يعني بدوره أنها ستبدأ قبل أسبوعين من حدث Samsung Unpacked 2020. هذا الأمر قد ينطبق على السوق الصيني فقط بحيث قد يتم تأجيل الإطلاق العالمي إلى الشهر المقبل. أو قد يكون هذا الأمر كله يعني الحجوزات المسبقة، وليس الطلبات المسبقة التي نعرفها جميعًا بحيث يتم فقط دفع جزء صغير جدًا من مبلغ الهاتف إلى حين الإعلان الرسمي عن الهاتف ودفع المبلغ المتبقي.

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وفقا للتسريبات السابقة، فالهاتف Galaxy Z Flip 5G سيصل بنفس تصميم الهاتف Galaxy Z Flip الحالي. وبالتالي، هذا يعني أن التغييرات ستقتصر على المواصفات التقنية الداخلية. وفيما يخص المواصفات التقنية، فمن المفترض أن يحتفظ الهاتف Galaxy Z Flip 5G بنفس مواصفات الهاتف Galaxy Z Flip بإستثناء أنه سيحصل على المعالج +Snapdragon 865 بدلاً من المعالج Snapdragon 865، وسيحصل كذلك على ذاكرة داخلية أكبر قد تصل إلى 256GB. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، وهو الأمر الذي من المرجح أن يتحقق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.