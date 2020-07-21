مايكروسوفت تُغلق ثغرة أمنية عمرها 17 عامًا في نظام Windows Server

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها قامت بترقيع ثغرة أمنية عمرها 17 عامًا في نظام Windows Server، وتم الإعلان عن هذه الأخبار يوم أمس في تحديث أمني أصدرته الشركة. وجدير بالذكر أنه تم إكتشاف هذه الثغرة الأمنية في الأصل من قبل موقع Check Point.

تم تصنيف هذه الثغرة الأمنية على أنها ثغرة ” قابلة لإلحاق الضرر ” يمكن إستخدامها لنشر البرمجيات الخبيثة، ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل عنها في رابط المصدر أدناه. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت مايكروسوفت بالقول : ” أصدرنا اليوم تحديثًا لـ CVE-2020-1350، وهي ثغرة خطيرة لتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد في Windows DNS Server والتي تم تصنيفها على أنها ثغرة أمنية ” قابلة لإلحاق الضرر “. تنتج هذه المشكلة عن خلل في تنفيذ دور خادم DNS التابع لشركة مايكروسوفت ويؤثر على جميع إصدارات Windows Server. لا تتأثر خوادم DNS غير التابعة لشركة مايكروسوفت “.

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وأضافت : ” من المحتمل أن تنتشر الثغرات القابلة للإستغلال عبر البرمجيات الضارة بين الحواسيب الضعيفة دون تفاعل المستخدم. يُعد Windows DNS Server أحد مكونات الشبكات الأساسية. بينما لم نسمع عن إستخدام هذه الثغرة الأمنية لتنفيذ هجمات عن بُعد، فمن الضروري أن يقوم العملاء بتثبيت تحديثات Windows لمعالجة هذه الثغرة الأمنية في أقرب وقت ممكن “.

عمومًا، يمكنكم العثور على المزيد من التفاصيل حول هذه الثغرة الأمنية في الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.