شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن هاتفى أيفون 12 وأيفون 12 Pro المنتظرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العالم بفارغ الصبر شهر سبتمبر، حيث من المنتظر أن تكشف أبل عن هواتف أيفون الجديدة، حيث يشاع أن الشركة الأمريكية تعد جهاز أيفون جديدًا منخفض التكلفة، يشار إليه باسم 2020 أيفون SE، بالإضافة إلى أربعة إصدارات مختلفة من أيفون 12 المقرر إطلاقها فى الخريف، وفيما يلى نعرض جميع المواصفات والميزات وتفاصيل التصميم التى نعرفها عن أيفون 12 حتى الآن.

تصميم أيفون 12

تشير التقارير إلى أن ايفون 12 سيشبه جهاز أيفون 4، وقد قال محلل أبل Ming-Chi Kuo الموثوق به أن هذا سيأتى كجزء من إعادة تصميم هيكل آيفون 12، حيث يعتقد كو أن أيفون 12 سيظل يحتوى على حواف زجاجية منحنية حول الشاشة، مثل أيفون 11، وقد أشار المحلل إلى وجود زجاج 2 / 2.5D فى تقاريره المختلفة عن تشكيلة أيفون 2020.

كما اقترح تقرير سلسلة التوريد أن مجموعة أيفون 12 ستكون أرق من أيفون 11، مع أكبر طراز أيفون 12 بسمك 7.4 مم، وهذا أرق بحوالى 10٪ من هاتف أيفون 11 Pro Max مقاس 8.1 مم.

الشاشة:

لأول مرة على الإطلاق، ستشمل تشكيلة أيفون الرئيسية من أبل تقنية OLED للشاشة هذا العام، من المتوقع أن تحتوى جميع طرازات أيفون 12 الأربعة على شاشات OLED، بما فى ذلك خليفة أيفون 11 المزود بشاشة LCD، وتشير التقارير إلى أن أبل ستغير التشكيلة قليلاً هذا العام مقارنةً بجهاز أيفون 11، إليك ما نعرفه حتى الآن:

طراز أيفون 12 واحد مع شاشة OLED مقاس 5.4 بوصة

نموذجان من أيفون 12 مع شاشات OLED مقاس 6.1 بوصة

طراز أيفون 12 واحد مع شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة

وهذا يعنى أن مجموعة أيفون 12 ستتضمن أصغر جهاز أيفون على الإطلاق يتميز بشاشة العرض من الحافة إلى الحافة المقدمة مع أيفون 12، بالإضافة إلى أكبر جهاز أيفون على الإطلاق، وتقول التقارير أن طراز أيفون 12 بقياس 5.4 بوصة سيكون له ارتفاع "فى منتصف الطريق بين أيفون SE و أيفون 8"

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كاميرا آيفون 12

بخلاف حجم الشاشة، سيكون أكبر فارق بين طرازات أيفون 12 فى تكنولوجيا الكاميرا الإلكترونية، فبشكل أساسى، تخطط أبل لاثنين من أجهزة أيفون مع أنظمة كاميرا مزدوجة العدسة واثنان من أجهزة أيفون مع أنظمة كاميرات ثلاثية العدسات، وسيحتوى جهاز أيفون 12 مقاس 5.4 بوصة على كاميرتين فى الخلف، من المحتمل أن يتكون هذا من عدسات عريضة للغاية وزاوية واسعة، ومن المتوقع وجود نفس الإعداد على أيفون 12 بقياس 6.1 بوصة.

قوة المعالج:

من المتوقع أن تشتمل مجموعة أيفون 12 على التكرار التالى لمعالجات أبل من السلسلة A، التى يُفترض أنها تسمى A14، ووفقًا لتقرير سلسلة إمداد حديث، فإن شريك TSMC من أبل فى الموعد المحدد لبدء إنتاج معالج A14 باستخدام عملية 5 نانومتر جديدة فى Q2، وقد تم إنتاج A13 بمعالج 7 نانومتر، لذلك يجب أن تكون A14 أكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة وأسرع، وذلك بفضل عملية 5 نانومتر.

الاتصال

ولعل الأهم من ذلك كله، من المتوقع أن تحتوى جميع طرازات أيفون 12 التى تم تقديمها هذا العام على اتصال 5G، على الرغم من بعض التقارير الأولية التى على العكس من ذلك، من المتوقع أن تتضمن جميع الإصدارات دعمًا لكل من نسختين 5G: sub-6 GHz 5G و mmWave 5G.

iOS 14

من المتوقع أن يكون أيفون 12 هو أول جهاز أيفون يتم شحنه مع iOS 14 خارج الصندوق. أعلنت أبل رسميًا عن نظام iOS 14 فى WWDC 2020 هذا العام، وكشفت عن ميزات جديدة مثل الأدوات على الشاشة الرئيسية، والصورة فى الصورة، والمزيد.

يضيف iOS 14 أيضًا عرض مكتبة التطبيقات الجديد لتنظيم جميع تطبيقاتك. يتم تنظيم التطبيقات تلقائيًا فى مكتبة التطبيقات، ولا يلزمك الاحتفاظ بجميع الرموز فى عرض الشاشة الرئيسية الفعلي. يتضمن iOS 14 أيضًا تطبيق ترجمة جديدًا، يوفر مترجمًا كاملًا يعمل مع النص والصوت.