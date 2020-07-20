في الواقع انشاء الباركود سهل للغاية وهذا أمر قد يكون مفاجئاً كما كان مفاجئاً لي بشكل شخصي، في الواقع الباركود يقدم الكثير من المميزات والفوائد الهامة التي يجب أن تستفيد منها إن كنت تعمل في أي مجال تجاري أو حتى ترغب بنقل المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة.

منذ 10 سنوات تقريباً إن لم تخني الذاكرة ظهر شكل جديد من أكواد الباركود يدعى Qr Code وهو كود مربع يمكنك من نقل البيانات بطريقة سهلة وسريعة وحفظ حقوق ملكيتك لأي شيء تمتلكه أيضاً بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، بالطبع لأنك تستطيع قراءة الـ QrCode من هاتفك المحمول بسهولة وبضغطة زر وباستخدام تطبيق الكاميرا العادية الذي تمتلكه على هاتفك.

اليوم سنخبركم بطريقة انشاء الباركود سواءً كان الباركود الاعتيادي ذو الـ 128 خط أو الـ Qr Code المربع أو أي نوع غريب من الأكواد ترغب في استخدامه.

طريقة انشاء الباركود ( كيف اسوي باركود ؟ )

في الواقع الطريقة سهلة للغاية وسهلة لدرجة كبيرة جداً، حيث أننا سنعتمد على موقع يدعى Barcode – generator .

بالطبع هناك الكثير من المواقع التي تؤدي نفس الغرض بل وبعض البرامج ولكن هذا الموقع تحديداً يوفر مجموعة كبيرة للغاية من أنواع الباركود التي يمكنك بسهولة الاعتماد عليها وانشاءها بطريقة سهلة للغاية بضغطة زر واستخدامه سهل للغاية أيضاً .

لتتمكن من استخدام هذا الموقع كل ما عليك فعله هو التوجه إلى الرابط التالي ، لتظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع .

عندما تقوم بفتح الموقع لأول مرة كما ترى في الصورة بالأعلى ستجد أنه يخبرك تلقائياً بعمل QrCode لأنه كما قلنا الأحدث والذي تعتمد عليه الكثير من الشركات والأفراد في مختلف أعمالهم.

يمكنك ربط الـ Qr Code بأي مجموعة من المعلومات ترغب بها سواءً كان رابط موقع أو رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو حتى صفحة Facebook وربما أيضاً ملفات MP3 صوتية أو ملفات PDF أيضاً وهي التي تجدها في الإختيار رقم 2 .

ستقوم بإدخال بياناتك أو الملف أو رابط الموقع أو اي شيء ترغب فيه بسهولة داخل المربع ذو علامة السهم وتضغط على Create QR Code بالأسفل لتجدها ظهرت لك في الجانب الأيمن من الشاشة.

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يمكنك تحميل الـ QR Code كصورة بأكثر من صيغة بسيطة ومناسبة وسهلة للغاية عن طريق الضغط على Download .

لنقل الآن بأنك ترغب في انشاء باركود بطريقة مختلفة أو نتيجة مختلفة، الأمر بسيط وسهل للغاية كل ما عليك فعله هو الضغط على سهم رقم 1 ليظهر امامك قائمة بكل انواع الباركود الذي يمكنك عمله ومشاركته .

الآن ستجد أنواع كثيرة من الباركود ربما لم تسمع عنها سابقاً لا تقلق فهناك نوعان فقط نهتم بهم ويمكن ان نستخدمهم الأول وهو الـ QR CODe والثاني وهو الـ Code 128 وهو الرسمي والمعتمد والافتراضي حول العالم قم بالضغط عليه لتتحدث الصفحة ويظهر لك الشكل التالي .

قم الآن بإدخال أي نوع من البيانات ترغب به سواءً كان رقم هاتف أو رقم منتج أو حتى إسمك الشخصي وقم بالضغط على Create Bar Code ليتم انشاء الباركود الخاص بك.

من المربع في الجهة اليمنى يمكنك إختيار حجم الباركود الذي قمت بعمله وتحديد الصيغة ثم تحميله.

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هناك الكثير من الاستخدامات للـباركود يمكنك الاستفادة منها، يمكنك ان تطبع الباركود الخاص بمنتجاتك الخاصة أو أن تضيفها على صورك الشخصية او صور العمل أو حتى مشاركة أي بيانات من خلاله، كل ما عليك فعله هو التفكير في استخدام للباركود ثم التوجه وانشاء باركود بكل سهولة !