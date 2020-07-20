تكنولوجيا: سامسونج تؤكد على خططها للإعلان عن 5 أجهزة في حدث Unpacked القادم

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري اليوم على خططها القادمة في حدث Unpacked الذي يعقد في 5 من أغسطس، حيث تستعد سامسونج للإعلان عن عدد 5 من الأجهزة الجديدة.
ينطلق مؤتمر Unpacked لشركة سامسونج في 5 من أغسطس للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20، كما تقدم العملاق الكوري إصدارات أخرى من تقنيات الشركة خلال الحدث.
ولقد أكدت سامسونج على أن الحدث سيتضمن الإعلان عن هاتف Galaxy Note 20 Plus، و Note 20 Ultra، كما تقدم الجيل الجديد من ساعات Galaxy الذكية، أيضاً تكشف خلال الحدث عن الإصدار الجديد من هاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي، كما يتضمن الحدث الإعلان عن ساعة Galaxy Buds Live اللاسلكية.
وتشير التوقعات إلى أن إعلان سامسونج اليوم عن الإصدارات المرتقبة خلال حدث Unpacked يهدف إلى جذب الأضواء للشركة من جديد نظراً لتسليط الأضواء مؤخراً على إصدار وان بلس المرتقب من الهواتف المتوسطة OnePlus Nord، الذي ينطلق رسمياً غداً.
كما أكدت سامسونج في إعلانها على أن الحدث القادم يعكس رؤية الشركة والإبتكارات الجديدة في الهواتف الذكية، أيضاً أشارت إلى أن تقنيات الشركة الجديدة ستدعم المستخدم في كل مكان.
يذكر أن سامسونج قد أكدت أيضاً على إستمرار الشركة في الإستثمار في البحث والتطوير في تقنيات 5G بشكل خاص، كما أشارت إلى شراكتها الحالية مع كلاً من Google و Microsoft و Spotify.
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