تكنولوجيا: Nubia تدعم هاتفها القادم Red Magic 5S المخصص للألعاب بمعدل لمس 320 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Nubia التجارية للإعلان قريباً عن هاتف Red Magic 5S المخصص للألعاب، وفي تفاصيل جديدة عن هذا الإصدار كُشِف عن دعم الهاتف لمعدل لمس يصل إلى 320Hz في أزرار الهاتف المخصصة للأعاب في زوايا الهاتف.

جاءت أحدث التفاصيل حول مواصفات Red Magic 5S اليوم عبر Ni Fei الرئيس التنفيذي لعلامة Nubia، حيث أكد على سرعة إستجابة خاصية اللمس في أزرار المشغلات التي تأتي في زوايا إطار الهاتف والتي تدعم التحكم في الألعاب.

أيضاً أشار Ni Fei في تصريحات سابقة إلى أن هاتف Red Magic 5S يدعم معدل تحديث للإطارات يصل إلى 144Hz، كما يتيح معدل 320Hz في الشاشة إستشعار سريع لعملية الإدخال على أزرار تشغيل الألعاب في الثانية.

ولقد أكدت تسريبات سابقة على أن هاتف Red Magic 5S يأتي بذاكرة عشوائية في LPDDR5، بينما يدعم الهاتف سعة تخزين في UFS 3.1، ويضم الهاتف تقنية “Magic Write” التي تدعم تحسينات في سرعة القرءاة والكتابة في هذا الإصدار، كما يعد من بين الإصدارات الأولى التي تضم رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus هذا العام.

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